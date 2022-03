Volley, Perugia-Trento in tv: data, orario e diretta streaming finale Coppa Italia maschile 2022

by Deborah Sartori

Il muro di Perugia, Superlega 2021/2022 - Foto BENDA/Legavolley

Sarà sfida Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino nella finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di volley maschile. I Block Devils, primi in campionato, hanno superato in semifinale Piacenza in quattro set ed ora vogliono completare l’opera. Dall’altra parte della rete ci saranno gli uomini di Lorenzetti, che hanno travolto Milano in tre set e non vogliono smettere di sognare. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 di domenica 6 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

CALENDARIO FINAL FOUR: DATE, ORARI E TV

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.