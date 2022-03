Volley, calendario Final Four Coppa Italia maschile 2022: date, orari e diretta tv

by Deborah Sartori

Kazyiski (Trento) contro il muro di Perugia, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Il calendario della Final Four della Del Monte Coppa Italia SuperLega 2022 di volley maschile. Sfide secche all’Unipol Arena di Bologna per il primo trofeo del nuovo anno. Semifinali in programma sabato 5 marzo: la capolista Perugia sfida Piacenza, mentre Trento incontra Milano. Le vincitrici poi torneranno in campo domenica 6 marzo per la finalissima: chi solleverà il trofeo? Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite.

STREAMING E TV – Tutte le partite della Final Four saranno visibili sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Le semifinali verranno inoltre trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport, mentre la finale sarà su Rai Due (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA FINAL FOUR COPPA ITALIA 2022

Sabato 5 marzo 2022 – SEMIFINALI

Ore 15.15 Sir Safety Conad Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Volleyballworld.com e Rai Sport

Ore 17.45 Itas Trentino-Allianz Milano – Diretta Volleyballworld.com e Rai Sport



Domenica 6 marzo 2022 – FINALE

Ore 15.00 Vincitrice semifinale 1-Vincitrice semifinale 2 – Diretta Rai Due e Volleyballworld.com