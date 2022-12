Udinese-West Ham domani in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

Udinese contro West Ham alle 15:00 di sabato 10 dicembre. La partita rappresenterà un test duro per i ragazzi di Sottil che cerca buone indicazioni sul piano del gioco e della condizione in vista della seconda parte di stagione. Alla Dacia Arena, dalle ore 13.30, previsti anche altri eventi. Sarà organizzato in Curva Nord musica con dj set. Dalle ore 14.00 invece, sempre in Curva Nord, grazie alla collaborazione con Average Furlan Guy, sarà organizzato un quiz con in palio fantastici premi. La partita potrebbe essere trasmessa su Udinese TV in streaming e sui canali youtube delle due squadre.