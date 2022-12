Trento-Amburgo stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurocup 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Trento-Amburgo, sfida valida come ottava giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Dopo la prima vittoria nella competizione, il successo di prestigio contro Gran Canaria, la formazione di coach Molin ha ceduto al Podgorica; nel fine settimana, in campionato, la sconfitta esterna contro Napoli. Ora, quindi, contro i tedeschi terzultimi in classifica, la Dolomiti Energia ha la concreta possibilità di ritrovare i due punti e morale, anche per accorciare in maniera decisa nei confronti di una diretta rivale per l’accesso tra le migliori otto del gruppo B. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Trento-Amburgo di Eurocup.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.