Torino-Lazio stasera in tv: data, orario e streaming Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Ricardo Rodriguez, Torino - Foto Antonio Fraioli

Torino e Lazio sono pronte a contendersi i tre punti in palio nella cornice dell’Olimpico granata. La partita, diretta da Rosario Abisso, andrà in scena alle 18:30 di giovedì 23 settembre. Potrete seguire questa sfida da non perdere su Dazn ma anche su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.