Sport in tv oggi 23 gennaio: scherma, sci, Australian Open, pallanuoto e Serie A

Giornata densissima di appuntamenti sportivi tra sport invernali, tennis, calcio ed eventi internazionali: riflettori puntati sui cadetti della scherma, sulla semifinale europea di pallanuoto dell’Italia, sul superG di Kitzbühel e su Inter-Pisa in Serie A.

Il venerdì sportivo del 23 gennaio offre un palinsesto ricchissimo tra tv e streaming, con discipline per tutti i gusti. Dagli sport invernali al tennis degli Australian Open, passando per scherma, calcio, basket, pallanuoto, pallamano e motori, la giornata scorre senza pause dall’alba fino a tarda sera.

Sport invernali protagonisti per tutta la giornata

La mattinata si apre presto con lo sci alpino, che a Kitzbühel propone il superG maschile di Coppa del Mondo. Al via ben nove azzurri, con partenze scaglionate tra le 11.32 e le 13.05, in una gara sempre spettacolare su una delle piste più iconiche del circuito.

Ampio spazio anche a slittino (singolo maschile e femminile da Oberhof), sci di fondo con le qualificazioni e la gara del team sprint a Goms, sci freestyle con lo skicross di Veysonnaz, snowboard (PGS a Simonhöhe), salto con gli sci tra Sapporo e Oberstdorf e biathlon con la short individual femminile di Nove Mesto. In serata spazio anche allo speed skating da Inzell.

Tennis: Australian Open tra singolare e doppio

Il tennis accompagna tutta la giornata con il terzo turno maschile e femminile degli Australian Open. Attesa per il doppio Errani/Vavassori, in campo nel terzo match notturno, e per Paolini, impegnata contro Jovic non prima delle 7.00 del mattino.

Pallanuoto: l’Italia a caccia della finale europea

Serata da non perdere per la pallanuoto maschile: alle 20.30 l’Italia affronta la Serbia nella seconda semifinale degli Europei senior 2026. Chi passerà il turno sfiderà in finale, domenica alla stessa ora, la vincente dell’altra semifinale tra Grecia e Ungheria, in programma alle 17.00.

Pallamano, basket e motori nel pomeriggio e in serata

Il programma propone anche tre incontri degli Europei di pallamano, con Islanda-Croazia, Svizzera-Ungheria e Francia-Portogallo. In Eurolega di basket la Virtus Bologna ospita la Stella Rossa alle 20.30. Da segnalare inoltre la presentazione ufficiale della Ferrari di Formula 1, evento attesissimo dagli appassionati.

Calcio: la Serie A chiude la giornata

A completare il quadro, il calcio con la Serie A: alle 20.45 scendono in campo Inter e Pisa, match trasmesso in esclusiva streaming.

Programma completo – Venerdì 23 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: 3° turno maschile e femminile (3° match Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin; Paolini-Jovic non prima delle 7.00) – discovery+, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN

1.30 Ciclismo, Tour Down Under: 3ª tappa – discovery+

8.00 Salto con gli sci, CdM Sapporo: qualificazioni HS137 femminile – nessuna copertura

9.00 Snowboard, CdM Simonhöhe: qualificazioni PGS – nessuna copertura

10.00 Slittino, CdM Oberhof: singolo maschile – discovery+

11.00 F1, presentazione Ferrari – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 24

11.30 Slittino, CdM Oberhof: singolo femminile – discovery+

11.30 Sci alpino, CdM Kitzbühel: superG maschile – Rai 2, Rai Play, Eurosport 2, discovery+, DAZN

12.30 Sci di fondo, CdM Goms: qualificazioni team sprint – discovery+

13.00 Snowboard, CdM Simonhöhe: PGS – Rai Play Sport 1, discovery+

13.00 Sci freestyle, CdM Veysonnaz: skicross – Rai Sport, Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN

14.30 Sci di fondo, CdM Goms: team sprint – Rai Sport, Rai Play Sport 2, Eurosport 2, discovery+, DAZN

15.30 Pallamano, Europei: Islanda-Croazia – Pallamano TV

16.00 Salto con gli sci, CdM/Mondiali di volo Oberstdorf – Eurosport 1, discovery+, DAZN

17.00 Pallanuoto, Europei: Grecia-Ungheria – Rai Sport, Rai Play, Eurovision Sport

17.55 Scherma: Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di Fioretto a Brescia – diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma

18.00 Pallamano, Europei: Svizzera-Ungheria – nessuna copertura

18.15 Biathlon, CdM Nove Mesto: short individual femminile – Eurosport 1, discovery+, DAZN

18.30 Speed skating, CdM Inzell – discovery+, YouTube ISU

20.30 Pallanuoto, Europei: Italia-Serbia – Rai Sport, Rai Play, Eurovision Sport

20.30 Pallamano, Europei: Francia-Portogallo – nessuna copertura

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Stella Rossa – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Pisa – DAZN, DAZN 1