Sport in tv oggi mercoledì 2 settembre: Giochi del Mediterraneo e Italia-Svezia, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il quarto di finale degli Europei di volley femminile tra Italia e Svezia sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 2 settembre. La rassegna mediterranea sarà protagonista anche su Sportface TV e ItaliaTeam TV con karate, canottaggio, pesi, ginnastica artistica, tennistavolo, vela, atletica e skate. Spazio inoltre agli US Open con Paolini, Stefanini, Guerrieri e Berrettini, alla Vuelta a España e alla Coppa Italia. Prosegue anche la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Ancora una giornata ad alta intensità per i Giochi del Mediterraneo 2026. La copertura comincia in mattinata e prosegue fino alla sera, con tutti gli appuntamenti segnalati su Sportface TV e ItaliaTeam TV disponibili anche attraverso la copertura Rai, fatta eccezione per la sessione di ginnastica artistica dalle 10.30 alle 14.00, proposta esclusivamente da Sportface TV e ItaliaTeam TV.

Nel pomeriggio riflettori anche sugli US Open, con il derby azzurro tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini e gli incontri di Guerrieri e Matteo Berrettini. Alle 19.00 l’Italia del volley femminile affronta invece la Svezia nei quarti degli Europei.

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Sport in tv oggi, mercoledì 2 settembre

03.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters: diretta streaming su BWF TV.

09.00 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 10.30; diretta streaming su RaiPlay dalle 10.30 e su ItaliaTeam TV.

09.00 – KARATE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 13.00, con copertura anche Rai nell’ambito della programmazione della rassegna.

09.00 – CANOTTAGGIO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 12.00, con copertura anche Rai.

10.00 – SOLLEVAMENTO PESI (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 18.30, con copertura anche Rai.

10.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta dalle 10.30 alle 14.00 esclusivamente su Sportface TV e ItaliaTeam TV.

11.00 – SNOOKER (British Open 2026) – Secondo turno: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.45 – CICLISMO – Tour of Britain, prima tappa Lincoln-Lincoln: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 11.20.

12.00 – TENNISTAVOLO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 20.00, con copertura anche Rai.

12.00 – VELA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 13.30, con copertura anche Rai.

13.30 – CICLISMO – Giro di Bulgaria, quinta tappa Troyan-Troyan: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – SNOOKER (British Open 2026) – Secondo turno: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.10 – CICLISMO – Vuelta a España, undicesima tappa Cartagena-Lorca: diretta streaming dalle ore 14.45 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.00 – CALCIO (Coppa Italia, secondo turno) – Sassuolo-Frosinone: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Serbia-Grecia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

17.00 – TENNIS (US Open) – Secondo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253 e 254 e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

Tra gli incontri con italiani:

Paolini-Stefanini , ore 17.00.

, ore 17.00. Guerrieri-De Minaur , secondo match dalle 17.00 e non prima delle 18.40.

, secondo match dalle 17.00 e non prima delle 18.40. Berrettini-Navone, terzo match dalle 17.00 e non prima delle 20.20.

17.10 – CICLISMO – ZLM Tour, prima tappa Kapelle-Kapelle: non è prevista copertura tv o streaming.

17.15 – ATLETICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 21.00, con copertura anche Rai.

18.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 21.00, con copertura anche Rai.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia, secondo turno) – Udinese-Venezia: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

18.30 – CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno turno preliminare) – Inter-Wolfsburg: diretta streaming su Inter TV.

18.30 – CALCIO (Coppa Italia Serie C, sedicesimi di finale) – Sorrento-Cosenza: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Italia-Svezia: diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

19.05 – BASEBALL (MLB) – Washington Nationals-Atlanta Braves: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 – SKATE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 22.00, con copertura anche Rai.

20.00 – BASEBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara 5 San Marino-Parma: diretta streaming su RaiPlay Sport 2.

20.00 – SNOOKER (British Open 2026) – Secondo turno: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.30 – CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno turno preliminare) – Juventus-St. Pölten: diretta streaming su Juventus TV.

20.30 – CALCIO (Bundesliga austriaca) – Salisburgo-SK Rapid Vienna: diretta streaming su Como TV.

20.45 – CALCIO (DFB Pokal, trentaduesimi di finale) – Osnabrück-Bayern Monaco: diretta streaming su Como TV.

21.00 – CALCIO (Premiership scozzese) – Falkirk-Glasgow Rangers: diretta streaming su Como TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 2 settembre continua la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale nel corso della giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.