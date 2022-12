Sport in tv oggi, giovedì 22 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, giovedì 22 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Continuano le amichevoli in vista della ripresa del campionato, che vedranno oggi impegnate Juventus, Roma, Inter, Lazio, Monza, Verona e Bologna. Big match tra Manchester City e Liverpool negli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese. In serata torna lo sci alpino con il Night Event a Madonna di Campiglio, e spazio anche all’Eurolega di basket.

Ecco di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.