Sport in tv oggi 24 giugno: Sinner-Norrie, Italia-Croazia e Svizzera-Canada con Sportface su Prime Video e Samsung TV

Mercoledì ricchissimo tra tennis, Mondiali, volley, basket, pallanuoto, tuffi, tiro a volo e tiro a segno. Spiccano il Giorgio Armani Tennis Classic con Sinner-Norrie, l’amichevole di basket Italia-Croazia e il doppio appuntamento serale dei Mondiali con Svizzera-Canada su Rai 1 e Bosnia Erzegovina-Qatar su DAZN. Come ogni giorno, spazio anche al palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Mercoledì 24 giugno propone una giornata molto intensa per gli appassionati di sport in tv. Il tennis resta uno dei fili conduttori principali, con gli ottavi dei tornei di Bad Homburg, Maiorca ed Eastbourne, il secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon e l’esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic, dove è in programma anche Sinner-Norrie.

Non mancano gli appuntamenti con gli sport di squadra: volley protagonista con la Nations League, basket con l’amichevole Italia-Croazia e pallanuoto femminile con gara-1 della finale scudetto tra SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte Catania. In serata torna anche il calcio con i Mondiali: alle 21.00 Svizzera-Canada sarà trasmessa su Rai 1, Rai Play e DAZN, mentre Bosnia Erzegovina-Qatar sarà disponibile in streaming su DAZN. Completa il quadro il palinsesto quotidiano di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

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Sport in tv oggi, mercoledì 24 giugno: il calendario completo

01.00 Calcio, Mondiali: Panama-Croazia – Diretta streaming su DAZN.

04.00 Calcio, Mondiali: Colombia-Repubblica Democratica del Congo – Diretta streaming su DAZN.

11.00 Tennis, WTA 500 Bad Homburg: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Plus; SuperTennis, in alternanza con il WTA 250 di Eastbourne. Diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

12.30 Tennis, ATP 250 Maiorca: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Plus. Diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 Tennis, WTA 250 Eastbourne: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Plus; SuperTennis, in alternanza con il WTA 250 di Bad Homburg. Diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

13.00 Tennis, ATP 250 Eastbourne: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; Sky Sport Plus. Diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 Tennis, Wimbledon: secondo turno di qualificazioni – Diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW. Grant-Garland alle ore 13.00, Travaglia-Zhou alle ore 13.00, Cinà-Gaston secondo match dalle ore 13.00, Stefanini-Kawa secondo match dalle ore 13.00, Nardi-Virtanen terzo match dalle ore 13.00, Pellegrino-Boyer terzo match dalle ore 13.00, Guerrieri-Jacquet terzo match dalle ore 13.00, Bronzetti-Mikulskyte terzo match dalle ore 13.00.

13.00 Volley, Nations League: Italia-Bulgaria – Diretta streaming su VBTV e DAZN.

13.00 Volley, Nations League: Cina-Turchia – Diretta streaming su VBTV.

13.30 Volley, Nations League: Serbia-Giappone – Diretta streaming su VBTV.

13.45 Tiro a volo, Mondiali juniores: Trap femminile, finale – Diretta streaming su canale ISSF.

15.00 Tiro a volo, Mondiali juniores: Trap maschile, finale – Diretta streaming su canale ISSF.

15.30 Tennis, Giorgio Armani Tennis Classic: esibizione – Diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX. Sinner-Norrie alle ore 15.30, a seguire Khachanov-Damm, a seguire Pennetta/Baghdatis-Bahrami/Puig.

16.00 Tuffi, Europei juniores: trampolino 1 metro maschile, finale – Diretta streaming su European Aquatics TV.

16.30 Volley, Nations League: Argentina-Germania – Diretta streaming su VBTV.

17.00 Volley, Nations League: Cuba-USA – Diretta streaming su VBTV.

17.14 Tuffi, Europei juniores: piattaforma 10 metri femminile, finale – Diretta streaming su European Aquatics TV.

18.00 Tiro a segno, Mondiali juniores: carabina a squadre miste, finale – Diretta streaming su canale ISSF.

19.00 Badminton, BWF World Tour: US Open – Diretta streaming su BWF TV.

19.30 Basket, amichevole: Italia-Croazia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1, finale scudetto: gara-1, SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte Catania – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play.

20.00 Volley, Nations League: Polonia-Belgio – Diretta streaming su VBTV e DAZN.

20.30 Volley, Nations League: Francia-Iran – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley, Nations League: Slovenia-Canada – Diretta streaming su VBTV.

21.00 Calcio, Mondiali: Svizzera-Canada – Diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play e DAZN.

21.00 Calcio, Mondiali: Bosnia Erzegovina-Qatar – Diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di mercoledì 24 giugno

00.03 INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)

00.16 INSIDE – Alice D’Amato (Ginnastica Artistica)

00.30 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)

00.52 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)

01.18 Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 4

06.19 L’ultima sfida

08.24 Old But Gold – Episodio 1

08.47 Old But Gold – Episodio 2

09.07 INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)

09.17 INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)

09.34 INSIDE – Luigi Mazzone (Presidente FIS)

09.52 INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella (Presidente FASI)

10.08 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

10.44 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

10.54 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

11.21 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

11.30 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

11.48 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

12.03 Sport is My Life – Arrampicata – Ep 6

12.28 Sport is My Life – Arrampicata – Ep 7

12.54 Cinque Cerchi – Milano Cortina 2026 – Goggia – Lollobrigida – Lorello

13.02 Giro D’Italia – Stage 13 – Daily Highlights

13.12 Giro D’Italia – Stage 14 – Daily Highlights

13.23 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 13: Alessandria – Verbania

13.35 Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 14: Aosta – Pila

13.48 Campionato Italiano – Arrampicata Lead – Finali – Arco 2026

15.14 Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

15.28 FATE – Le Origini del Successo – S1 – Episodio 2

15.43 2a Tappa Coppa Italia – Arrampicata Para Climbing – Milano 2026

18.09 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19.13 Casa Italia Milano Cortina 2026

19.29 Il Tiro a Volo all’Open Day dell’Aeronautica Militare

19.34 Scienza Dello Sport – Episodio 1

19.49 Scienza Dello Sport – Episodio 2

20.12 Farfalle – New Generation

20.46 3° Tappa Coppa Italia – Arrampicata Boulder – Finale Maschile 2026

22.11 Giro d’Italia 2025 – Highlights – Settimana 2

23.08 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

23.24 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

23.33 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

23.51 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini