Sport in tv oggi 23 giugno: Paolini a Eastbourne, qualificazioni Wimbledon e Inghilterra-Ghana. Sportface su Prime Video e Samsung TV

Martedì ricco soprattutto per gli appassionati di tennis: Paolini in singolare e in doppio a Eastbourne, qualificazioni femminili di Wimbledon, ATP Eastbourne e ATP Maiorca con Arnaldi, Bellucci, Sonego e Darderi. In serata spazio ai Mondiali 2026 con Portogallo-Uzbekistan e Inghilterra-Ghana, poi nella notte Panama-Croazia e Colombia-Congo. Come ogni giorno, anche il palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Martedì 23 giugno offre una giornata di sport in tv fortemente segnata dal tennis. Si parte alle 11.00 con il WTA di Bad Homburg, poi dalle 12.00 il programma si apre su più fronti: WTA Eastbourne con Jasmine Paolini subito in campo contro Tatjana Maria, qualificazioni femminili di Wimbledon con diverse italiane impegnate, ATP Eastbourne e ATP Maiorca.

Nel corso della giornata occhi puntati anche su Arnaldi, Bellucci, Sonego e Darderi, oltre al doppio Errani/Paolini a Eastbourne. In serata torna protagonista il calcio con i Mondiali 2026: alle 19.00 Portogallo-Uzbekistan sarà disponibile su DAZN, mentre alle 22.00 Inghilterra-Ghana andrà in onda anche su Rai 1 HD. Nella notte italiana si prosegue con Panama-Croazia e Colombia-Congo.

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Sport in tv oggi, martedì 23 giugno: il calendario completo

11.00 Tennis, WTA Bad Homburg 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

12.00 Tennis, WTA Eastbourne 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Paolini vs Maria 1° match, con inizio programma alle 12.00.

12.00 Tennis, qualificazioni Wimbledon 2026: primo turno donne – Diretta tv su Sky Sport Mix; in streaming su Sky Go e NOW. Brancaccio vs Lazaro Garcia 1° match, con inizio programma alle 12.00; Grant vs Preston 1° match, con inizio programma alle 12.00; Pigato vs Noha Akugue 1° match, con inizio programma alle 12.00; Stefanini vs Giovannini 2° match, con inizio programma alle 12.00; Bronzetti vs Inglis 2° match, con inizio programma alle 12.00.

12.00 Tennis, ATP Eastbourne 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Arnaldi vs Hussey 2° match, con inizio programma alle 12.00; Bellucci vs Humbert 4° match, con inizio programma alle 12.00.

12.00 Tennis, ATP Maiorca 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus; in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Sonego vs Kecmanovic 2° match, con inizio programma alle 12.00; Darderi vs Hanfmann 3° match, non prima delle 17.30.

13.30 Tennis, WTA Eastbourne 2026: primo turno doppio – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, NOW e Sky Go. Errani/Paolini vs Jurak Schreiber/Ruzic 3° match, con inizio programma alle 13.30.

18.00 Tennis, Giorgio Armani Tennis Classic 2026: Tien vs Mpetshi Perricard – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e SuperTenniX.

19.00 Calcio, Mondiali 2026: Portogallo vs Uzbekistan – Diretta streaming su DAZN.

22.00 Calcio, Mondiali 2026: Inghilterra vs Ghana – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay e DAZN.

Mercoledì 24 giugno, ore 01.00 Calcio, Mondiali 2026: Panama vs Croazia – Diretta streaming su DAZN.

Mercoledì 24 giugno, ore 04.00 Calcio, Mondiali 2026: Colombia vs Congo – Diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di martedì 23 giugno

00.00 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

00.10 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

00.21 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

00.48 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

01.03 Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 4

06.05 Touchback – Il riscatto

08.24 Old But Gold – Episodio 3

08.47 Old But Gold – Episodio 2

09.07 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

09.22 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

09.49 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

10.25 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

10.49 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

11.04 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

11.21 INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

11.47 INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

12.12 INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione

12.21 FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Artistica – Osijek 2026 – Day 1

16.47 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

17.08 Il Nastro Magico

17.38 All Around

17.59 European Cup Cross Battles – Ginnastica Ritmica – Baku 2026

23.07 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)

23.28 INSIDE – Luigi Mazzone (Presidente FIS)

23.46 INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità