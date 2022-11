Recanatese-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Recanatese-Reggiana, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La capolista del girone B ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque gare e vuole continuare a regalare gioie ai propri tifosi per restare al comando del torneo. La formazione marchigiana, invece, è reduce da un pareggio ed una sconfitta e spera di poter rialzare la testa davanti al proprio pubblico, magari facendo uno sgambetto ad una delle squadre favorite per la promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 novembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Davide Polizzi.

