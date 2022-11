Il programma e i telecronisti sulla Rai di Qatar-Senegal, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Sconfitte all’esordio per 2-0 e con prestazioni non esaltanti, ecco che questa è una partita da dentro o fuori nel gruppo A. I padroni di casa vogliono far sognare un intero paese, ma gli africani devono riscattare il brutto avvio. Si parte alle ore 14 di venerdì 25 novembre, chi vincerà?

Qatar-Senegal sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.