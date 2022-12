Marocco-Spagna oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Marocco-Spagna, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La compagine africana, dopo aver centrato la sua seconda storica qualificazione agli ottavi con uno spettacolare primo posto, vuole provare a stupire ancora una volta superando una delle favorite alla vittoria finale. Gli iberici, dal loro canto, hanno intenzione di cancellare la sconfitta indolore subita contro il Giappone ed avanzare ai quarti. Gli uomini guidati da Luis Enrique, dunque, proveranno a ripetere la prestazione messa in campo all’esordio contro il Costa Rica, travolto con un pesantissimo 7-0. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 6 dicembre alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

