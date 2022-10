Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Lazio-Midtjylland, sfida valida per la quinta giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/2023. Girone estremamente equilibrato, con tutte le squadre a quota 5 punti: tra le mura amiche, quindi, gli uomini di Sarri cercano tre punti fondamentali per staccare i danesi, visto che, in caso di arrivo a pari punti, pesa come un macigno il pesante 5-1 subito all’andata dai biancocelesti. L’appuntamento per il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, e infine in streaming su Sky Go, NowTV e Dazn.