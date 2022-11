Il programma e i telecronisti sulla Rai di Inghilterra-Stati Uniti, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel girone B derby anglofono tra i britannici, che hanno dato spettacolo all’esordio, e gli Usa reduci da un pareggio beffardo. Punti pesanti in palio in chiave ottavi di finale, chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20 di venerdì 25 novembre.

Inghilterra-Stati Uniti sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.