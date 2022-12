Fiorentina-Always Ready oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2022

Fiorentina-Always Ready sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’amichevole che i viola giocano in questo anomalo ritiro invernale contro i boliviani dal nome decisamente pittoresco. La formazione sudamericana si trova in Italia per una tournée, sfiderà all’Artemio Franchi i toscani che vogliono mettere minuti sulle gambe. Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 7 dicembre, diretta tv e streaming su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni.

