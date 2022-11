Feralpisalò-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Feralpisalò-Juventus U23, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da un bel successo che li ha proiettati a 27 punti, al secondo posto insieme a Lecco e Renate, e adesso vogliono provare a scrollarsi di dosso la compagnia con un’altra vittoria. Per quanto concerne i bianconeri, invece, l’obiettivo è proseguire la striscia di risultati positivi caratterizzata da tre successi e due pareggi. In caso di esito positivo del match si porterebbero ad una sola lunghezza dalla loro rivale odierna. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Federico Botti.

