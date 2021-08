Empoli-Udinese oggi in tv: data, orario, diretta streaming amichevole 2021

by Mattia Zucchiatti 9

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Empoli-Udinese, match amichevole che ha già il sapore di Serie A a poche settimane dall’esordio ufficiale in campionato. La partita è in programma alle 18:00 di oggi, sabato 7 agosto ad Abano Terme (PD). La partita sarà trasmessa in diretta su Udinese Tv, canale 110 del digitale terreste in FVG e Veneto e in streaming sul sito www.udinesetv.it. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

