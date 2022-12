Conegliano-Dentil in tv: data, orario e diretta streaming gironi Mondiale per Club femminile 2022 volley

Inizia il conto alla rovescia per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube, partita valevole per la prima giornata del girone A del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. Le venete di Daniele Santarelli, in vetta alla classifica del campionato italiano, tornano nella massima competizione continentale per club dopo il secondo posto dello scorso hanno e il trionfo del 2019. Le Pantere esordiscono contro la formazione brasiliana. Si preannuncia subito battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di giovedì 15 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale per Club 2022 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Dentil del Mondiale per Club 2022 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.