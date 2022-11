Il calendario della Francia ai Mondiali di Qatar 2022, con tutte le date, gli orari e come vedere in diretta tv le partite dei transalpini. Les Bleus sono sicuramente tra le squadre più accreditate per il successo finale, e non solo per la vittoria dell’ultima edizione. Da allora, infatti, il vivaio francese ha continuato a sfornare talenti, confermandosi tra i migliori del mondo. Non ci saranno Kanté, Pogba, Maignan e Nkunku, ma il ct Deschamps ha a disposizione un ventaglio ampissimo di soluzioni. Da Mbappé ai fratelli Hernandez, passando per Benzema, Giroud, Rabiot, Varane e Upamecano, con l’unica “polemica” nata per la convocazione di Veretout al posto di Camavinga, tra i due il preferito dei francesi.

IL CALENDARIO COMPLETO

ROSA E STATISTICHE FRANCIA

DIRETTA TV E STREAMING – Come ben noto, sarà la Rai a trasmettere integralmente la competizione, e le partite della Francia, impegnata nel Gruppo D, non fanno eccezione. Infatti, tutte le partite saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le date delle partite dei Galletti e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.

CALENDARIO FRANCIA MONDIALI QATAR 2022

FASE A GIRONI

Martedì 22 novembre

Ore 20:00 – Francia-Australia (Rai Uno)

Sabato 26 novembre

Ore 17:00 – Francia-Danimarca (Rai Uno)

Mercoledì 30 novembre

Ore 16:00 – Tunisia-Francia (Rai Uno)