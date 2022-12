Ancona-Recanatese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ancona-Recanatese sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B scendono in campo la nona e la quattordicesima forza del campionato, ma sono dodici i punti di differenza e dunque per il momento ben diversi gli obiettivi stagionali giunti a metà del guado. Chi vincerà? Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.