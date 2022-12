90° Minuto spostato su Rai Tre: sacrificato per il programma di Stefano De Martino

Smacco per Rai Sport, che è costretto a trasferirsi su Rai Tre per la trasmissione storica con i gol delle partite di Serie A, Novantesimo Minuto, che per la puntata dell’infrasettimanale di mercoledì 4 gennaio deve lasciare la storica collocazione di Rai Due. Il motivo? La tv di stato non ha alcuna intenzione di far saltare il consueto appuntamento con “Bar Stella”, la trasmissione condotta dal compagno di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, che andrà regolarmente in onda e costringe il programma sportivo condotto da Marco Lollobrigida ad andare in onda nell’eccezionale orario delle 23.30 e per la prima volta (se si parla di massimo campionato) sul terzo canale.