Snowboard, Coppa del Mondo: dieci azzurri al gigante sulle nevi di Carezza

Ci saranno dieci italiani, otto uomini e due donne, alla gara di gigante sulle nevi casalinghe nella tappa di Carezza (Bz) della Coppa del Mondo di snowboard. Al via tra gli uomini Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Marc Hofer, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Aaron March, mentre in campo femminile ci saranno Elisa Caffont e Lucia Dalmasso. Si parte con le qualificazioni nella mattinata di domani, giovedì 14 dicembre dalle ore 9.00, mentre la fase finale è fissata per il pomeriggio dello stesso giorno dalle ore 13.15. Lo stesso gruppo parteciperà anche alla tappa di Cortina d’Ampezzo, che si terrà sabato 17 dicembre, con le qualifiche alle 14 e la gara alle 18.00.