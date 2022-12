Tutto pronto per il via ufficiale alla stagione 2022/2023 di snowboard parallelo, con la prima tappa della Coppa del Mondo in programma a Winterberg, in Germania. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha scelto di convocare dieci azzurri per le gare che sono in programma da sabato 10, con la gara mista al mattino e le qualificazioni nel pomeriggio per il giorno successivo, quando si terranno le gare maschili e femminili. Ecco quindi i dieci nomi scelti da Pisoni: Maurizio Bormolini, Aaron March, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Marc Hofer e il capitano Roland Fischnaller al maschile; Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont al femminile.