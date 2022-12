Snowboard, rinviate a domani le gare di Coppa del Mondo a Les Deux Alpes

Le gare di Coppa Del Mondo di snowboard cross 2022/23, previste oggi a Les Deux Alpes, sono state rinviate a domani per via delle complesse condizioni climatiche presenti presso la località francese. In caso poi di maltempo prolungato anche domani, gli organizzatori hanno previsto una sessione di recupero per lunedì. Gli azzurri Sommariva, Visintin e Leoni, dunque, dovranno ancora aspettare prima di andare in pista, dopo l’ottima qualificazione realizzata.