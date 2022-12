Slittino, Fischnaller terzo in Coppa del Mondo a Whistler Mountain

Dominik Fischnaller ha chiuso in terza posizione la gara di Coppa del Mondo di slittino 2022/23 a Whistler Mountain. In Canada l’azzurro è arrivato a soli 70 millesimi da Felix Loch, vincitore in 1’39”619. Al secondo posto poi si è classificato Wolfgang Kindl, con 34 millesimi di ritardo dalla testa.

Al femminile invece successo per l’austriaca Madeleine Egle, davanti alla tedesche Julia Taubitz per 24 millesimi e Merle Fraebel. Miglior azzurra Andrea Voetter, quinta con 262 millesimi di ritardo dalla testa.