Sci di fondo, risultati e classifiche sprint Lillehammer 2022: secondo posto per Pellegrino, trionfa Klaebo

Federico Pellegrino si classifica secondo nella sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo 2022 a Lillehammer. Primo posto per il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che ha comandato senza problemi la finale. Alle sue spalle però l’azzurro ha tenuto molto bene il ritmo, rimanendo sempre tra le prime posizioni. Terzo posto infine per l’altro norvegese Even Northug.

Al femminile trionfa la svedese Emma Ribom, davanti alla connazionale Marja Dahlqvist. Terza posizione invece per la norvegese Tiril Udnes Weng.

RISULTATI E CLASSIFICHE GARA FEMMINILE

1. Emma Ribom (SWE) 3:20:40

2. Marja Dahlqvist (SWE) 3:20:57

3. Tiril Udnes Weng (NOR) 3:21:51

4. Jessie Diggins (USA) 3:22:64

5. Victoria Karl (GER) 3:26.07

6. Johanna Hagstroem (SWE) 3:29.83

RISULTATI E CLASSIFICHE GARA MASCHILE

1. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 2:56:45

2. Federico Pellegrino (ITA) 2:57.20

3. Even Northug (NOR) 2:57.68

4. Edvin Anger (SWE) 2:57. 96

5. Paal Golberg (NOR) 2:58.09

6. Ansgar Evensen (NOR) 3:21.28