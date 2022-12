Sci di fondo: quinto posto per Pellegrino nelle qualificazioni sprint a Lillehammer, Klaebo al comando

Federico Pellegrino chiude al quinto posto la qualificazione della sprint maschile a tecnica libera di Coppa del Mondo 2022/23 a Lillehammer, con un distacco di 2”40 dalla testa. A comandare la gara c’è al momento il solito Johannes Hoesflot Klaebo, primo con il crono di 2’49”88, mentre alle sue spalle il francese Lucas Chanavat con 53 centesimi di distacco. In terza e quarta posizione poi i due norvegesi, Haavard Solaas Taugboel ed Erik Valnes, a 2” e 2” 28 di distacco. Qualificazione mancata invece per l’altro azzurro Davide Graz, che termina la gara a 14” 53 di ritardo da Klaebo, senza neanche raccogliere punti per la Coppa del Mondo.

In campo femminile invece, sempre nelle qualificazioni della sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo a Liellehammer, guida la svedese Emma Ribom, prima in 3’15”9. Alle sue spalle la norvegese Maria Hartz Melling e la svedese Maja Dahlqvist. Tra le azzurre Caterina Ganz strappa la qualificazione ai quarti di finale, chiudendo con il tempo di 3’22”87 e conquistando punti per la classifica di Coppa del Mondo.