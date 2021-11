Sci di fondo, Coppa del Mondo 2021: a Ruka vincono Bolshunov e Johaug, due italiani in top ten

by Enrico Ricciulli

Therese Johaug - Foto Pierre Teyssot - Pentaphoto

Vola la Russia nella 15 km maschile ad inseguimento in tecnica libera di sci di fondo, che ha chiuso la tre giorni di competizioni di Coppa del mondo a Ruka. I sovietici hanno piazzato ben cinque atleti nelle prime sei posizioni. A causa del freddo la gara è iniziata in ritardo per un problema tecnico legato al cronometraggio e ha registrato le pesanti defezioni della squadra norvegese. Il successo è andato ad Alexander Bolshunov in 35’23″7 davanti a Sergey Ustiugov e Artem Maltsev, staccati allo sprint di 0″5 e 0″7, quarta posizione per Ivan Yakimushkin e quinto il ceco Michal Novak. Nella top ten hanno concluso sia Federico Pellegrino che Francesco De Fabiani. Il primo è terminato nono a 57″4, il secondo immediatamente alle sue spalle, in decima posizione, entrambi autori di una prova positiva.

Buon recupero anche per Paolo Ventura, risalito in 47esima posizione con il pettorale numero 66. In campo femminile, dopo il secondo posto della giornata precedente, la campionessa norvegese Therese Johaug ha conquistato il primo nella pursuit femminile, rifilando 7″8 alla seconda classficata Frida Karlsson. La norvegese ha concluso i 10 km in 25’56″0, il terzo posto è andato all’altra norvegese Heidi Weng a ben 37″9. Buona prova per Caterina Ganz, 22esima con un distacco di 2’45″4: la trentina ha confermato l’ottimo trend del weekend, terminando sempre in zona punti le tre gare disputate. Molto più lontana Martina Di Centa, 41esima. Il prossimo appuntamento di coppa è fissato a Lillehammer: sprint in tecnica libera venerdì 3 dicembre, una 15 km maschile e 10 km femminile in tecnica libera sabato 4 dicembre e le staffette domenica 5 dicembre.