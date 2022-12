Sci di fondo, Beitostolen 2022: Golberg la 10 km maschile, De Fabiani chiude sesto

Paal Golberg vince la 10 km maschile di Beitostolen, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Il norvegese ha chiuso la gara in 23;55.6, davanti al connazionale Didrik Toenseth, in ritardo di 7.6 secondi. Terza posizione per Andrew Musgrave, con 10.3 di distacco da Golberg.

Tra gli azzurri, ottima prova di Francesco De Fabiani sesto a 21 secondi di ritardo dalla testa. Tredicesimo Dietmar Noeckler, con 33.4 secondi di distacco da Golberg, mentre chiude trentottesimo Giandomenico Salvadori con 1:06.0 di ritardo. Poi trentanovesimo Paolo Ventura e cinquantatreesimo Simone Mocellini.