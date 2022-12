Sci alpino, risultati e classifiche discesa femminile Lake Louise: trionfo Goggia

Sofia Goggia splende nella prima discesa di Lake Louise, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nella prima prova veloce dell’intera stagione ed al suo debutto stagionale, l’azzurra riesce a fare il vuoto negli intermedi più difficili della pista (il secondo ed il terzo) per prendersi il primo posto con il tempo di 1:47.81.

Sulla pista denominata “Men’s Olympic Downhill”, la campionessa italiana inizia nel migliore dei modi la sua annata, lei che nell’ultima stagione centrò una clamorosa tripletta da queste parti portando a casa una dopo l’altra le due discese ed il superG. Dietro l’azzurra, staccate rispettivamente di quattro e sei centesimi, la svizzera Corinne Suter e l’austriaca Cornelia Huetter, che per pochissimo non hanno scalzato dal trono Sofia Goggia per il suo successo numero diciotto in Coppa del Mondo.

Buonissima anche la prova di Elena Curtoni. Quest’ultima conclude con l’ottavo tempo e dunque all’interno della top ten. Notevole anche il dodicesimo posto di Nicol Delago mentre delude leggermente Marta Bassino (ventunesima), che proverà a puntare tutto sul superG in programma nella giornata di domenica. Non ha partecipato, invece, Federica Brignone. L’azzurra ha deciso insieme al suo team di concedersi un giorno di riposo per farsi trovare pronta per le prossime gare programmate nel corso del weekend. Di seguito la classifica completa con i primi dieci tempi e quelli delle altre italiane.

RISULTATI E CLASSIFICHE PRIME DIECI

Sofia Goggia (ITA) 1:47.81 Corinne Suter (SUI) 1:47.85 Cornelia Huetter (AUT) 1.47.87 Mirjam Puchner (AUT) 1.48.16 Ilka Stuhec (SLO) 1.48.23 Nina Ortlieb (AUT) 1.48.76 Kira Weidle (GER) 1:48.78 Elena Curtoni (ITA) 1:48.85 Joana Haehlen (SUI) 1:48.87 Jasmine Flury (SUI) 1:48.99

LE ALTRE ITALIANE

12. Nicol Delago + 1.43

21. Marta Bassino + 2.04

23. Laura Pirovano + 2. 32

27. Nadia Delago + 2.56

34. Karoline Pichler + 4.15

35. Roberta Melesi +4.83