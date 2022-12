Sci alpino, prova discesa Val Gardena: Allegre col miglior tempo, Casse 2°

Ha la firma del francese Nils Allegre, con il pettorale numero 53, il miglior tempo (2’06″13) nell’unica prova cronometrata in vista delle due discese di coppa del mondo in programma in Val Gardena. Secondo Mattia Casse, staccato di 5 centesimi. Sorpresa al terzo posto con il norvegese Markus Fossland, pettorale 58, a pari merito con l’azzurro Federico Simoni, partito con il 54. Aleksander Kilde è 14esimo a 81 centesimi, mentre Christof Innerhofer è 25esimo a 1″40, seguito da Guglielmo Bosca, 27esimo a 1″46. Matteo Franzoso fa segnare il 34esimo tempo a 1″66, seguito da Florian Schieder a 1″73. Più indietro al 37esimo posto si piazza Dominik Paris con 1″74 di ritardo, mentre è 38esimo Nicolò Molteni con 1″88 di svantaggio. Matteo Marsaglia fa registrare il 46esimo tempo a 2″33, Pietro Zazzi il 54esimo a 2″80. Giovanni Franzoni è 74esimo a 4″77 dal leader, dopo il problema muscolare rimediato a Beaver Creek. Domani, mercoledì, non ci sarà prova, come già previsto dall’organizzazione, mentre la prima discesa è prevista giovedì 15, con partenza alle 12, con diretta su Rai Due ed Eurosport.