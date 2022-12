Sci Alpino, Kastlunger: “Onorato di aver riportato l’Italia in top ten nello slalom”

Lo sciatore azzurro Tobias Kastlunger, dopo il decimo posto nello slalom di Val d’Isere valido per la Coppa del mondo di sci alpino, ha analizzato la sua prestazione: “Sono onorato e contento di aver riportato l’Italia in top ten in slalom e sono felicissimo. Peccato per Vinni e gli altri, però stanno sciando benissimo anche loro e i risultati arriveranno. Questa mattina era una bellissima giornata e la pista era perfetta. Mi sentivo bene e ho dato tutto come al solito ed è andata bene. Sono davvero felice”.

Fuori nella seconda manche, invece, Alex Vinatzer: “Ho sciato meglio nella seconda rispetto alla prima, mi sentivo bene sullo sci e bene in spinta, poi ho commesso un errore, mi sono fatto scappare il piede e ho inforcato. Sono contento che la velocità ci sia. La prima gara di Val d’Isère è sempre tosta, ma adesso siamo partiti e ci riproviamo a Campiglio”.