Sci alpino, De Aliprandini: “Avevo ben altri obiettivi, due uscite mi hanno tolto fiducia”

“Non sono contento, avevo altri obiettivi ad inizio stagione. Le due uscite mi hanno tolto un po’ fiducia, soprattutto in uno sport come lo sci dove conta molto la testa. Nella prima manche ho pensato a scendere, un po’ meglio la seconda ma è un momento in cui non gira tutto come vorrei. Ci sono anche questi momenti in carriera e cerco di trarne il massimo. Fisicamente sto abbastanza bene, ma sono un po’ condizionato il che mi porta a far fatica anche quando scendo”. Queste le parole di Luca De Aliprandini raccolte dalla FISI al termine primo gigante di Coppa del Mondo di sci alpino in Alta Badia.