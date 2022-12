Highlights slalom maschile Val d’Isere, Coppa del Mondo 2022/2023 Sci alpino (VIDEO)

Lucas Braathen vince lo slalom speciale di Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. Il norvegese ha chiuso in 1:38.14, davanti a Manuel Feller e Loic Meillard. L’austriaco ha chiuso con 84 centesimi di ritardo, mentre lo svizzero con 98 centesimi di troppo.

Tra gli azzurri ottima prova di Tobias Kastlunger, autore di una grande rimonta, dopo aver concluso la prima manche al 25esimo posto. L’italiano ha chiuso infatti in top ten, al decimo posto. Tommaso Sala poi ha terminato la sua prova al diciassettesimo posto in 1:40.44, a 2.30 dalla testa.Qualche problema di troppo invece per Stefano Gross ed Alex Vinatzer. Il primo citato ha chiuso in 1:41.02, a 2.88, mentre il secondo ha inforcato a metà della sua discesa, uscendo di scena.

Ecco il video con gli highlights della gara: