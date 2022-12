Highlights gigante femminile Sestriere, la vittoria di Marta Bassino: Coppa del Mondo 2022/2023 Sci alpino (VIDEO)

Gli highlights del gigante del Sestriere, valido per la Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino. Rivivi la splendida vittoria di Marta Bassino, che davanti ai tifosi italiani trionfa su Sara Hector e Petra Vlhova e ottiene il sesto successo in carriera in Coppa del Mondo. Quarta posizione per Federica Brignone, protagonista di una superba seconda manche.

I RISULTATI

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO