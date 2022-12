I risultati e la classifica finale dell’appuntamento con il gigante del Sestriere, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023. C’erano tante attese e speranze in vista di questa gara e Marta Bassino ha risposto presente quest’oggi. Nella gara di casa, davanti ad un pubblico in visibilio, la ventiseienne di Cuneo compie un autentico capolavoro nel settore finale della seconda manche per stare davanti a Sara Hector. Nulla da fare per Petra Vlhova, al comando dopo la prima manche, ma non in grado di reggere il ritmo delle prime due in questa seconda prova. Si tratta della sesta vittoria in CdM per l’azzurra, che si prende anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

Peccato per Federica Brignone, protagonista di una seconda manche straordinaria, a soli nove centesimi dal miglior tempo della sopracitata Hector. Federica manca di pochissimo il podio, ma questa gara potrebbe rappresentare una grande iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. Finalmente si è rivista la Federica che ci eravamo abituati ad ammirare nelle ultime annate. E arriva il miglior risultato della carriera per la bravissima Asja Zenere, che non solo conferma quanto di buono fatto nella prima manche, ma riesce anche a migliorarsi e chiudere in undicesima posizione. Miglior risultato della carriera per lei.

GLI HIGLIGHTS

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO

LA CLASSIFICA FINALE