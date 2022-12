A più di un mese di distanza dalla prima prova di Solden torna l’appuntamento con un gigante di Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sci alpino. Marco Odermatt partiva con tutti i favori del pronostico e, almeno dopo la prima manche, conferma di essere di un’altra categoria rispetto a tutti gli altri scesi in Val d’Isère. Gap enormi tra lo svizzero e il resto della compagnia, con il solo Feller in grado di rimanere sotto il secondo di distacco. Buona prestazione anche da parte di Schmid, che accusa al traguardo un ritardo di +1.19.

CAPITOLO ITALIANI – Buona qualificazione alla seconda manche ottenuta da Giovanni Borsotti, che scende con il pettorale numero 26 e con il quindicesimo posto si mette al sicuro. Buone speranze erano riposte anche in Luca De Aliprandini, che però è uscito di scena dopo qualche porta. Fin troppo aggressiva, forse, la prova dell’azzurro, su una pista come questa.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1 ODERMATT Marco SUI 1:01.89

2 FELLER Manuel AUT 1:02.34 (+0.45)

3 SCHMID Alexander GER 1:03.08 (+1.19)

4 MCGRATH Atle Lie NOR 1:03.21 (+1.32)

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:03.38 (+1.49)

5 MEILLARD Loic SUI 1:03.38 (+1.49)

7 BRAATHEN Lucas NOR 1:03.43 (+1.54)

8 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:03.52 (+1.63)

8 PINTURAULT Alexis FRA 1:03.52 (+1.63)

10 SCHWARZ Marco AUT 1:03.74 (+1.85)

15 BORSOTTI Giovanni ITA 1:04.70 (+2.81)

ELIMINATI

DE ALIPRANDINI Luca ITA DNF