Pattinaggio velocità, Europei Heerenveen 2022: calendario, programma, orari e diretta tv

by Sofia Cioli

Davide Ghiotto, pattinaggio di velocità - Foto: Martin de Jong

Il calendario, con le date e gli orari degli Europei 2022 di speed skating, che andranno in scena a Heerenveen. Tutto pronto in Olanda per la rassegna continentale che, oltre a mettere in palio i titoli sulle singole distanze, permetterà agli atleti di potersi testare in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tanta attesa per la formazione azzurra, che nelle ultime gare in Coppa del Mondo ha ben figurato portando a casa risultati importanti. Si partirà venerdì 7 gennaio con quattro gare totali in programma, due al maschile e due al femminile, così come sabato 8 gennaio. Gran finale domenica 9 gennaio, con ben sei gare da non perdere. La diretta tv sarà disponibile su Eurosport2, mentre lo streaming su Eurosport Player, Discovery+ e sul canale Youtube dell’ISU.

IL CALENDARIO COMPLETO

Venerdì 7 gennaio

Ore 18:55 – Team Sprint donne

Ore 19:09 – Team Pursuit uomini

Ore 19:42 – 3000m donne

Ore 20:42 – 1000m uomini

Sabato 8 gennaio

Ore 14:30 – Team Sprint uomini

Ore 14:49 – 500m donne

Ore 15:28 – 5000m uomini

Ore 16:58 – 1500m donne

Domenica 9 gennaio

Ore 14:05 – Team Pursuit donne

Ore 14:32 – 1500m uomini

Ore 15:21 – 1000m donne

Ore 16:05 – 500m uomini

Ore 16:46 – Mass Start donne

Ore 17:09 – Mass Start uomini