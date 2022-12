Combinata nordica, Ramsau 2022: Sieff seconda nella Gundersen, Geiger trionfa al maschile

Annika Sieff conquista il secondo posto nella Gundersen bis della tappa di Coppa del mondo di combinata nordica di Ramsau 2022. In terra austriaca l’azzurra, 19 anni di Varena, ha chiuso la prima prova, quella del salto con gli sci, in seconda posizione, dunque è partita sugli sci stretti per i 5 km di fondo in seconda piazza e dopo essere stata scavalcata dalla tedesca Armbruster, riesce a superarla in extremis con un finale di cuore e di testa, eguagliando così il suo migliori risultato in carriera nel massimo circuito e raggiungendo quota quattro podi. La vittoria va all’imprendibile norvegese Gyda Westvold Hansen, che domina nel salto e poi anche nel fondo amplia il suo margine nei confronti dell’azzurra e fa gara a sé. Per l’Italia, c’è anche il quattordicesimo posto di Veronica Gianmoena, mentre Daniela Dejori è ventiduesima.

Veniamo al maschile, dove a sorpresa Jarl Magnus Riiber abdica dopo aver dominato la gara del salto con gli sci. Partito dunque in testa e con margine discreto nel fondo, nel finale dei 10 km sugli sci viene scavalcato da Vincenz Geiger: il tedesco vola e non lo prende più nessuno, tornando a vincere una Gundersen, il norvegese non ne ha più e nel rettilineo finale viene scavalcato anche dall’austriaco padrone di casa Johannes Lamparter. Diciottesimo posto per Samuel Costa, che è il migliore degli italiani, ventottesimo Alessandro Pittin che prende dunque tre punti in classifica, quarantesimo Domenico Mariotti.