I risultati della prima Gundersen di Lillehammer, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica maschile. Doppietta norvegese, con la vittoria di Jens Luraas Oftebro davanti a Jarl Magnus Riiber, mentre il podio è stato completato dal tedesco Vinzenz Geiger. Oftebro aveva già chiuso in testa il segmento di salto ed è stato capace di controllare la rimonta di Riiber, fermatosi a nove secondi dal connazionale dopo i tradizionali dieci chilometri sugli sci stretti. Difficoltà nel fondo per il giapponese Yamamoto, che ha chiuso in sesta posizione dopo il secondo posto fatto registrare nel salto.

In casa Italia l’unico azzurro a punti è Samuel Costa, che ha terminato la gara al ventisettesimo posto perdendo due posizioni rispetto al salto. Più indietro Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Aaron Kostner che si sono classificati rispettivamente in trentaduesima, trentacinquesima e trentaseiesima posizione.