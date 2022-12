Si è conclusa la prima staffetta stagionale di Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. A Kontiolahti, come prevedibile alla vigilia, a trionfare nella gara maschile è stata la Norvegia, che si mette alle spalle la delusione della gara individuale, in cui non era riuscita a piazzare nessuno dei suoi atleti tra i primi cinque. Equilibrio durato circa tre frazioni, con la formazione scandinava e quella tedesca a guidare la corsa. Poi il vuoto lo fa Johannes Boe, che vola negli ultimi 7 chilometri e può permettersi anche il lusso di gestire poi il vantaggio nel finale. La Norvegia vince con 43” di vantaggio sulla Germania, mentre sul terzo gradino del podio ci sale la Francia.

Delusione di giornata senza ombra di dubbio la Svezia, che parte malissimo in prima frazione con Femling e non riesce a fare meglio in quelle successive. Anche il vincitore dell’individuale, Martin Ponsiluoma, torna sulla terra e non disputa una grande gara. Nell’ultima frazione ci pensa Samuelsson a recuperare qualche posizione che permette al team di finire nella top-ten. Quindicesima posizione per un’Italia da cui non ci si poteva aspettare grandi cose date le assenze di Hofer e Bionaz. Resta comunque una prova abbastanza incolore per il nostro quartetto formato da Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e David Zingerle. Da segnalare quantomeno la prova perfetta al tiro di quest’ultimo, esordiente in Coppa del Mondo.

CLASSIFICA FINALE

Norvegia 1:19.26.2 Germania +43.9 Francia +1:05.9 Austria +2:31.2 Repubblica Ceca +2:33.9 Finlandia +2:34.1 Slovenia +2:47.2 Lituania +2:47.8 Ucraina +2:48.8 Svezia +2:53.6

15. Italia +4:56.1