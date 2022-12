Biathlon, inseguimento femminile Annecy-Le Grand Bornand 2022: Vittozzi seconda, vince Oeberg

Una straordinaria Lisa Vittozzi si piazza al secondo posto nell’inseguimento femminile di Annecy-Le Grand Bornand, gara valevole per la Coppa del mondo di biathlon. L’azzurra, che paga due errori al secondo poligono a terra, è strepitosa sugli sci e soltanto Elvira Oeberg, che commette zero errori, riesce a batterla. Ma è un secondo posto commovente e di grande rilievo quello dell’italiana, che precede la francese Simon, terzo gradino del podio per lei davanti al pubblico amico e sempre in testa alla classifica del cristallo.

Quarto posto per la norvegese Tandrevold, a seguire una grande Dorothea Wierer che sugli sci va fortissimo e centra la top-5 nonostante i tre errori al poligono. Completano la top-10 la svedese Persson, la tedesca Herrmann, le due francesi Chauveau e Chevalier e l’altra tedesca Preuss. Sesto podio per Vittozzi nelle gare a inseguimento, sedicesimo podio in carriera nel circuito femminile, per sei volte seconda a fronte di due vittorie: la copertina, oggi, torna a essere sua.

