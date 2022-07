Scherma, spada femminile in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Mondiali Il Cairo 2022

by Deborah Sartori

Rossella Fiamingo - Foto FederScherma

Tutto pronto per gli assalti del tabellone principale della spada femminile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di scherma, in programma dal 15 al 25 luglio. Si assegnano le prime medaglie nella rassegna iridata in Egitto. L’Italia ci prova subito con le spadiste: in pedana scenderanno le azzurre Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.30 italiane di lunedì 18 luglio, con semifinali e finali previste alle ore 17.30 e 18.50 rispettivamente. Di seguito, le informazioni per seguire tutti gli assalti di giornata.

STREAMING E TV – Tutti gli assalti di giornata saranno visibili in diretta sulla pagina YouTube della Fie, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play) con il commento di Federico Calcagno e Stefano Pantano, ma anche su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport Player e Discovery + con il racconto di Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi nemmeno un’emozione.