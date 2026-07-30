Giro di Danimarca: Wout van Aert padrone, vittoria al fotofinish e primato

Wout van Aert conquista la 2ª tappa del Giro di Danimarca allo sprint, consolidando la classifica generale e certificando un perfetto recupero fisico.

Wout van Aert padrone in Danimarca: volata millimetrica

Wout van Aert si impone per il 2° giorno consecutivo nella corsa. Il ciclista del Team Visma | Lease a Bike trionfa nella frazione di 183 chilometri da Glyngoere a Skive. La gara si chiude con uno sprint al limite, con la vittoria assegnata dai giudici solo dopo l’analisi del fotofinish.

Il belga lancia la volata a 150 metri dall’arrivo e resiste al recupero dell’australiano Jensen Plowright della Alpecin-Premier Tech, battuto di pochissimi millimetri. Il 3° posto va al belga Toon Aert della Lotto Intermarché, che precede l’italiano Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta. Enrico Zanoncello della Bardiani CSF 7 Saber termina in 7ª posizione.

Il tracciato ha presentato un finale insidioso, con uno strappo di 700 metri al 2,9% di pendenza media, affrontato per 3 volte negli ultimi 20 chilometri. Il successo ribadisce l’ottimo stato di forma del 31enne di Herentals, appena rientrato da un mese e mezzo di stop. Un periodo difficile causato da una ferita al gomito con rischio di setticemia, che ha richiesto il ricovero in ospedale e gli ha precluso la partecipazione al Tour de France.

La classifica generale e le prossime tappe

Con questo successo, Wout van Aert festeggia la 55ª affermazione da professionista. Il ciclista consolida la vetta della classifica generale del Giro di Danimarca. Attualmente mantiene un vantaggio di 14 secondi sullo slovacco Lukas Kubis, 16 secondi sul danese Henrik Pedersen e 20 secondi sul canadese Pier-André Coté.

L’evento scandinavo servirà a van Aert per prepare al meglio la Vuelta di Spagna, che partirà il 22 agosto.

Domani, venerdì 31 luglio, andrà in scena la 3ª delle 5 tappe in programma. I corridori affronteranno 203 chilometri da Fredericia a Vejle. Il percorso prevede un finale movimentato e decisivo per la generale.

A 10 chilometri dal traguardo, il gruppo incontrerà 2 strappi consecutivi: un’ascesa di 330 metri all’8,5% di pendenza, subito seguita da una rampa di 400 metri al 3,6%. Queste asperità potranno favorire le sortite degli inseguitori.