Boxe, Mayweather torna sul ring in Grecia: esibizione contro Mike Zambidis ad Atene

L’ex campione imbattuto affronterà la leggenda greca di kickboxing e boxe il 27 giugno 2026 al Telekom Center dell’OAKA Olympic Complex. L’evento si chiamerà “Battle of the Legends”.

Mayweather-Zambidis, esibizione ad Atene

Floyd “Money” Mayweather Jr. ha il suo prossimo avversario per un match esibizione. L’ex campione statunitense, ritiratosi dal pugilato professionistico con un record di 50 vittorie e nessuna sconfitta, volerà in Grecia per affrontare Mike “Iron” Zambidis.

L’incontro è in programma il 27 giugno 2026 al Telekom Center, all’interno dell’OAKA Olympic Complex di Atene. L’evento è stato annunciato con il nome di “Battle of the Legends”.

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Mayweather ancora protagonista nelle esibizioni

Mayweather si è ritirato dalla boxe professionistica dopo la vittoria contro Conor McGregor nel 2017, ma negli ultimi anni è rimasto attivo nel circuito delle esibizioni.

L’ex campione del mondo in 15 occasioni ha affrontato avversari provenienti da categorie di peso e discipline diverse. La sfida di Atene aggiunge una nuova tappa internazionale al suo percorso post-carriera, portandolo nella città simbolo della tradizione olimpica.

Chi è Mike Zambidis

Mike Zambidis non è forse un nome familiare per chi segue soltanto la boxe, ma nel mondo della kickboxing è considerato una vera icona.

Il fighter greco ha costruito una carriera da 180 incontri, con 158 vittorie e 87 knockout tra boxe e kickboxing, conquistando 18 titoli mondiali.

Zambidis si è affermato anche sui grandi palcoscenici degli sport da combattimento, compresi gli eventi K-1 in Giappone. Il suo stile aggressivo, basato su pressione costante e colpi pesanti, lo ha reso molto amato dal pubblico. In Grecia è considerato un eroe sportivo nazionale.

La card dell’evento

Oltre al main event tra Mayweather e Zambidis, la card comprenderà anche due incontri validi per titoli mondiali con atleti di livello internazionale.

Il programma prevede inoltre intrattenimento dal vivo e un concerto. La sede sarà l’OAKA Olympic Complex, impianto che ha ospitato i Giochi Olimpici estivi di Atene 2004.

L’evento dovrebbe essere trasmesso a livello internazionale.

Biglietti e dettagli ancora da annunciare

I biglietti saranno disponibili tramite Ticketmaster, ma prezzi e date di vendita non sono stati ancora comunicati.

Non sono stati ancora resi noti neppure il regolamento specifico del match, il numero di round e la categoria di peso.

L’evento è sponsorizzato da SEAJETS e sostenuto da X-treme Stores, la più grande catena fitness della Grecia.