Boxe, Guido Vianello torna sul ring: sfida a Jonnie Rice il 14 gennaio

Cambia l’avversario, ma non cambia il fatto che Guido Vianello farà il suo ritorno sui ring statunitensi il prossimo 14 gennaio 2023. Il peso massimo romano, che inizialmente doveva sfidare Stephen Shaw, se la vedrà invece con Jonnie Rice in quel di Verona (New York) in un evento targato Top Rank. Il record di Vianello (10v 1s), sorride all’italiano contro quello di Rice (15v6s1p).