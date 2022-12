Boxe, Crawford si conferma campione pesi welter WBO: sconfitto per ko Avanesyan

Sul ring di Omaha, davanti al pubblico del suo stato nativo, Terence Crawford ha inflitto un pesante knockout a David Avanesyan e si è confermato campione dei pesi welter WBO. Decimo successo di fila per ko da parte dello statunitense, ancora imbattuto dopo trentanove incontri e sesta difesa del titolo riuscita. Nulla da fare per il russo, che partiva largamente sfavorito. L’attesa degli appassionati è sempre per un combattimento tra Crawford ed Errol Spence Jr, attuale campione dei pesi welter WBC, WBA e IBF. Vedremo se e quando questo potrà essere realizzato.