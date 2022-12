Pesi: Mirko Zanni eliminato al Campionato Mondiale di Pesistica Olimpica a Bogotà

Mirko Zanni fallisce il primo appuntamento di qualificazione olimpica a Parigi 2024, venendo eliminato al Campionato Mondiale di Pesistica Olimpica di Bogotà. L’azzurro è finito fuori gara dopo tre strappi, giudicati tutti nulli dalla terna arbitrale. In primo luogo Zanni ha provato ad alzare la misura di 150 kg, senza però riuscirci per via di qualche incertezza con il gomito destro. Errore simile poi ai 151 kg e infine a 153 kg si sono verificati problemi con i caricatori, non incastrandosi bene sulle spalle e non permettendo all’azzurro di tentare lo slancio.

Queste allora le parole di Zanni a fine gara: “E’ stata una gara impegnativa dal punto di vista tecnico considerati i tanti fuori gara. Di buono c’è che mi sono reso conto che si può fare tanto di più e che si può arrivare dove sono già arrivato. E’ vero che mi hanno invalidato le prove ma sono contento, perché mi sono reso conto di poter fare di più. Reagire così dopo una gara andata oggettivamente male, per me è motivo d’orgoglio. Dopo le Olimpiadi di Tokyo ho trovato la mia pace interiore, quello che è fatto è fatto, disperarsi non ha senso e bisogna sempre andare avanti e migliorare. Perché si può solo migliorare quello che verrà e non quello che si è già fatto”.