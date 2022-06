Pallanuoto maschile, Italia-Grecia in tv: data, canale, orario e diretta streaming semifinali Mondiali Budapest 2022

by Deborah Sartori

Andrea Fondelli, Settebello pallanuoto - Foto Andrea Staccioli/DBM

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Grecia, partita valevole per le semifinali del torneo maschile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo aver battuto i padroni di casa dell’Ungheria, vuole continuare a sognare e per farlo dovrà superare la formazione greca, reduce dalla vittoria contro gli Stati Uniti. Chi si assicurerà una medaglia accedendo nella finalissima per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di venerdì 1 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming sulla piattaforma Rai Play, che garantisce la diretta anche in caso di sovrapposizione di eventi. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.